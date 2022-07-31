За добу на півдні українські військовослужбовці ліквідували 33 російських окупанти, ворожу техніку та склади.
Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.
Так, українська авіація завдала шість результативних ударів по ворогу. Вони тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі та тричі гелікоптерними парами опорні пункти в Херсонському і Миколаївському районах.
Також до скорочення сил та запасів ворога долучилися ракетно-артилерійські підрозділи.
Підтверджені втрати складають: 33 російських окупанти, 2 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще 2 склади боєприпасів у Бериславському районі. Відзначається, що остаточні втрати дорозвідуються.
Раніше журналіст повідомив, що українські бійці знищили на Краматорському напрямку вогневий взвод окупантів зі складу 74-ї окремої мотострілецької бригади з Кемеровської області Російської Федерації.
Також повідомлялося, що ЗСУ підірвали склад боєприпасів у тимчасово захопленому Алчевську.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Святогірській лаврі залишаються близько 450 осіб
- Росія погодилася допустити ООН і Червоний хрест на місце теракту в Оленівці
- У Миколаєві чутно сильні вибухи, триває повітряна тривога