Знищено два склади боєприпасів у Бериславському районі.

За добу на півдні українські військовослужбовці ліквідували 33 російських окупанти, ворожу техніку та склади.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

Так, українська авіація завдала шість результативних ударів по ворогу. Вони тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі та тричі гелікоптерними парами опорні пункти в Херсонському і Миколаївському районах.

Також до скорочення сил та запасів ворога долучилися ракетно-артилерійські підрозділи.

Підтверджені втрати складають: 33 російських окупанти, 2 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще 2 склади боєприпасів у Бериславському районі. Відзначається, що остаточні втрати дорозвідуються.

Раніше журналіст повідомив, що українські бійці знищили на Краматорському напрямку вогневий взвод окупантів зі складу 74-ї окремої мотострілецької бригади з Кемеровської області Російської Федерації.

Також повідомлялося, що ЗСУ підірвали склад боєприпасів у тимчасово захопленому Алчевську.

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