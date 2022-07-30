Також є знищені одиниці ворожої техніки.

Українські захисники знищили на Краматорському напрямку вогневий взвод окупантів зі складу 74-ї окремої мотострілецької бригади з Кемеровської області (РФ).

Про це в Telegram повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

В результаті вогневої атаки ліквідовано 9 військових, ще 7 отримали поранення. Також є знищені одиниці ворожої техніки.

"28 липня в ході контрбатарейної боротьби на Краматорському напрямку був знищений вогневий взвод зі складу 74 окремої мотострілецької бригади (в/ч 21005, Юрга) Центрального військового округу. В результаті 2 самохідні гаубиці 2С3 "Акація" були знищені і одна сильно пошкоджена, 9 військовослужбовців загинули і 7 отримали поранення",- пише Цимбалюк.

Журналіст підсумовує, що артилерія ЗС РФ програє більш технологічним зразкам озброєння ЗС України.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують повільний наступ на Донбасі, маючи намір вийти на адмінкордон Донецької області. Увечері Генштаб повідомив про часткові успіхи ворога в Семигір'ї біля Бахмута: противник закріплюється на околицях села.

Разом з тим, за словами експертів Conflict Intelligence Team, у ЗСУ є успіхи на Ізюмському напрямку. Наші військові просунулися в бік півночі на кілька кілометрів.

Туди ж, як пишуть ЗМІ, ворог стягує додаткову техніку. Частину транспортують залізницею з Бєлгородської області. Надалі окупанти можуть використовувати цю техніку для боїв на Ізюмському або Слов'янському напрямках.

На Херсонському напрямку захисники продовжують відрізати логістику російського угруповання, сконцентрованої в області, шляхом ударів по стратегічно важливих мостах. За оновленими даними, ЗСУ "закрили" залізничну лінію по Антонівському мосту.

У зв'язку з чим ворог змушений у швидкому темпі будувати ненадійні понтонні переправи та використовувати поромні шляхи.

У Росії намітилася проблема і з поповненням особового складу. РФ зараз займається активним вербуванням добровольців.

У боях з Росією українські сили ліквідували вже 40 670 окупантів і тисячі одиниць техніки.

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