Це треба, щоб підготувати українських новобранців до бойових умов.

Українські військові продовжують навчатися у Великій Британії. Наразі вони відпрацьовують ведення вогню під час наступального та оборонного бою.

Як поввдомляє Генштаб ЗСУ в Facebook, процес відбувається під наглядом інструкторів з Данії за програмою "Інтерфлекс" з базової загальновійськової підготовки ЗСУ.

"Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України", - йдеться у повідомленні.

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Ці навчання допоможуть підготувати українських новобранців до бойових умов.

Навчання українських воїнів за кордоном

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 травня у Латвії розпочнуться навчання українських військових в рамках операції UNIFIER. Навчання проводитимуть спільно із збройними силами Канади та Латвії на рівні бойових командирів.

Водночас у Німеччині інструктори із США навчають зараз 2 тис. українських військових.

ЄС вже підготував понад 17 000 українських військових і планує, що до кінця 2023 року ця кількість досягне 30 000.

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