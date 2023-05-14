Українські військові продовжують навчатися у Великій Британії. Наразі вони відпрацьовують ведення вогню під час наступального та оборонного бою.
Як поввдомляє Генштаб ЗСУ в Facebook, процес відбувається під наглядом інструкторів з Данії за програмою "Інтерфлекс" з базової загальновійськової підготовки ЗСУ.
"Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України", - йдеться у повідомленні.
Ці навчання допоможуть підготувати українських новобранців до бойових умов.
Навчання українських воїнів за кордоном
Як раніше повідомляв УНІАН, 15 травня у Латвії розпочнуться навчання українських військових в рамках операції UNIFIER. Навчання проводитимуть спільно із збройними силами Канади та Латвії на рівні бойових командирів.
Водночас у Німеччині інструктори із США навчають зараз 2 тис. українських військових.
ЄС вже підготував понад 17 000 українських військових і планує, що до кінця 2023 року ця кількість досягне 30 000.