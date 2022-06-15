Ціль вдалося зафіксувати з повітря та знищити під час руху.

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили МТ-ЛБ російських окупантів.

Відео опублікувала прес-служба Десантно-штурмових військ ЗС України.

Зазначається, що житомирські десантники виявили російський бронетранспортер МТ-ЛБ на одному з напрямків. За допомогою безпілотника вдалося скоректувати вогонь та знищити ворожу броню під час її руху.

"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України! Смерть російським окупантам", - зазначили в ДШВ.

Як провідомляв УНІАН, львівські десантники відзначилися черговим рекордом зі знищення окупантів за день. Бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ 13 червня підірвали 9 одиниць техніки та склад з боєприпасами ворога. Відпрацювали артилеристи і протитанкові підрозділи.

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