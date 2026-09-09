Удар по пункту пропуску на кордоні з Молдовою: у ДПСУ повідомили деталі про загиблих

Загиблими виявилися цивільні, які перебували неподалік пункту пропуску.

Міжнародний пункт пропуску автомобільного сполучення "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою, на момент атаки призупинив пропускні операції, загинули люди, які були на прилеглій території. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Згідно з даними, які нам відомі, це двоє загиблих та троє поранених. Це – цивільні люди, що перебували неподалік пункту пропуску, бо на момент атаки прикордонний наряд у пункті пропуску призупинив пропускні операції. Люди, які перебували у пункті пропуску, були розосереджені за його межами для того, щоб уникнути скупчення...", - сказав Демченко.

Він пояснив, що один з російських дронів вдарив безпосередньо по території пункту пропуску – критичних руйнувань стаціонарних будівель вдалося уникнути. Однак ворог атакував й прилеглу територію, через що є загиблі та поранені.

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За словами речника, серед прикордонників та митників постраждалих немає.

Коли саме відновить роботу цей пункт пропуску, наразі невідомо. Це – одна з найактивніших "точок" перетину кордону з Молдовою. Щодоби "Старокозачим" користувалися тисячі людей, його перетинали сотні транспортних засобів – легковики, автобуси та вантажівки, пояснив речник.

"Сподіваюсь, найближчими днями пропускні операції будуть поновлені… Зараз найближчий напрямок, де люди можуть перетинати кордон, – пункт пропуску "Паланка". Для того, щоб уникнути суттєвого навантаження, скупчення, черг на цьому напрямку, людям варто враховувати ситуацію та обирати, за можливістю, й інші пункти пропуску, які є у глибині Одещини", - порадив прикордонник.

Як підкреслив Демченко, ворог продовжує тероризувати пункти пропуску, і "Старокозаче" стало п’ятим з них, по якому РФ завдала удару. Зокрема, чотири уражених пункти розташовані на кордоні з Молдовою, один – з Румунією.

"Скоріш за все, Росія хоче порушити логістичні напрямки. Але, удари по території, де точно їм відомо, що перебувають люди, – це акт тероризму. Бо прицільно противник б’є саме в ці місця", - наголосив речник ДПСУ.

Водночас митники, прикордонники та інші служби роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пунктів пропуску, що були уражені ворогом, додав Демченко.

Удар по пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою

9 серпня російські військові атакували міжнародний пункт пропуску автомобільного сполучення "Старокозаче" в Одеській області, поблизу кордону з Молдовою. Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Внаслідок атаки виникли пожежі. Через ворожий удар двоє цивільних загинули та щонайменше троє отримали поранення – всі вони перебували біля пункту пропуску. Наразі оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинено.

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