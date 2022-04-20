Зеленський заявив, що вже три роки готовий до діалогу з президентом Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заради полонених військових та цивільних Україна готова на будь-який формат обміну з РФ.

Про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"І з якими б публічними сигналами у РФ не виходили, що вони готові, відкриті та готові до обміну... - це неправда... Чи як вони говорили, що м'яч на нашому боці, вони не знають, у що вони грають, або навпаки - продовжують гратися...", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна готова до різних форматів обміну українців на російських військових, яких окупанти покинули.

"І трупи залишили розкидані, і поранених людей вони кидали. Тому ми готові заради наших людей - як військових, так і цивільних - на будь-який формат обміну. Це така сама правда, як і те, що я, хочу я цього чи ні, готовий до діалогу упродовж останніх трьох років із президентом РФ", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський сказав, що західні партнери "потеплішали" в питаннях поставки озброєння Україні.

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