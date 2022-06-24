Українська авіація завдала 5 ударів по позиціях росіян.

Українські захисники на південному напрямку протягом минулої доби, 23 червня, ліквідували 44 російських окупанти.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

"Противник в нашій операційній зоні продовжує оборонні дії та контрбатарейну боротьбу. Наявними силами активних дій не вів, нових ударних угруповань не створював. Тактика ракетних ударів продовжується, як засіб бойового і психологічного тиску", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Миколаївському напрямку окупанти розгорнули артилерійські підрозділи для вогневої підтримки своїх дій.

Тим часом, українська авіація завдала 5 ударів по позиціях росіян.

"Підтверджені втрати противника складають 44 рашисти, дві 152 мм гармати - "Гіацинт-Б" та "Мста-Б", декілька одиниць броньованої та автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях, ускладнюючи, зокрема, функціонування окупаційної "влади" у Херсонській області.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові 22 червня знищили ще 200 росіян. Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять близько 34430 особового складу.

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