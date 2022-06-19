Таким чином ворог хоче мінімізувати втрати на морі.

Росія переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі. Ворог робить акцент на підводному флоті.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь".

Переформатуванням флоту ворог намагається мінімізувати втрати на морі. Наразі у готовності до ракетного удару в окупантів перебуває 28 "Калібрів". Напередодні повідомлялося про близько 20.

РФ сконцентрувала в морі два надводних ракетних кораблі і три підводні човни. На виконанні бойових завдань в окупантів є три великі десантні кораблі.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на південному напрямку українські військові здійснили 4 повітряних атаки по живій силі і техніці ворога, а також знищили російський склад боєприпасів на півдні України.

Ворог підняв у повітря свій гелікоптер та намагався атакувати українські позиції на Миколаївщині. Однак "пташку" зупинили вогнем у відповідь. Мі-24, ухиляючись від ударів, ретирувався.

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