Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Українські військові знищили ще 200 окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.06 орієнтовно склали: особового складу - близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано, танків ‒ 1 504 (+8) од, бойових броньованих машин ‒ 3 632 (+18) од, артилерійських систем – 756 (+4) од, РСЗВ - 240 (+1) од, засоби ППО - 99 (+0) од, літаків – 216 (+0) од, гелікоптерів – 183 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 620 (+6), крилаті ракети - 137 (+0), кораблі /катери - 14 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 2 548 (+5) од, спеціальна техніка - 60 (+0)", - йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Найближчим часом ворог може захопити Лисичанськ, попереджають експерти з ISW.

Разом з тим в районі Білогорівки окупанти відмовилися форсувати Сіверський Донець, боячись нових великих втрат у техніці та живій силі.

21 червня противник знову атакував ЗСУ на Слов'янському напрямку, а в Харківській області намагається утримати українські сили та не допустити їхній вихід до російського кордону.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, цілями Росії є захоплення Сєвєродонецька, прохід з боку півдня до Лисичанська та рух з боку Попасної з подальшим встановленням контролю над трасою Лисичанськ-Бахмут.

Прем'єр Британії Борис Джонсон вважає, що РФ може вичерпати ресурси у боях на Донбасі.

Вас також можуть зацікавити новини: