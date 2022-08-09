Українські військові ліквідували полковника ВКС РФ Василя Клещенка.
Про це йдеться в дописі, поширеному СтратКомом ЗСУ.
"Тіло найкращого вертольотчика вкс рф полковника Клещенка - в уламках Ка-52", - зазначено в дописі.
Як зазначається на сайті міністерства оборони РФ, Клещенко був заступником начальника 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації Росії.
Також ліквідований російський полковник очолював парад вертольотів над Червоною площею 9 травня минулого року, про що свідчать відповідні публікації в російських пропагандистських ЗМІ.
Як писав УНІАН, за інформацією розвідки Великобританії, від початку повномасштабної війни українська армія ліквідувала щонайменше 10 російських генералів. Разом з тим невдачі військ РФ призвели до усунення з посади як мінімум 6 російських командирів.
Також повідомлялося, що за останні 3 тижні українські військові знищили дві батальйон-тактичні групи російських окупантів.
Загальні втрати загарбників із 24 лютого по 8 серпня досягли 42 340 осіб.
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