Його тіло виявили в уламках бойового вертольоту Ка-52.

Українські військові ліквідували полковника ВКС РФ Василя Клещенка.

Про це йдеться в дописі, поширеному СтратКомом ЗСУ.

"Тіло найкращого вертольотчика вкс рф полковника Клещенка - в уламках Ка-52", - зазначено в дописі.

Як зазначається на сайті міністерства оборони РФ, Клещенко був заступником начальника 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації Росії.

Також ліквідований російський полковник очолював парад вертольотів над Червоною площею 9 травня минулого року, про що свідчать відповідні публікації в російських пропагандистських ЗМІ.

Як писав УНІАН, за інформацією розвідки Великобританії, від початку повномасштабної війни українська армія ліквідувала щонайменше 10 російських генералів. Разом з тим невдачі військ РФ призвели до усунення з посади як мінімум 6 російських командирів.

Також повідомлялося, що за останні 3 тижні українські військові знищили дві батальйон-тактичні групи російських окупантів.

Загальні втрати загарбників із 24 лютого по 8 серпня досягли 42 340 осіб.

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