Тим часом на Харківському напрямку ворог завдав авіаційного удару поблизу Верхнього Салтова.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії аби утримати раніше зайняті рубежі та не допустити наступу українських воїнів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу українських воїнів, ворог намагається виявити побудову системи оборони наших військ", - йдеться у повідомленні.

Тим часом на Харківському напрямку окупанти здійснили вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Дуванка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Байрак, Старий Салтів, Базаліївка, Коробочкине, Андріївка, Мілове, Чугуїв та Чепіль. Вів повітряну розвідку БпЛА. Завдав авіаційного удару поблизу Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював з артилерії райони Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російський публіцист пояснив, як змінилася стратегія Путіна у війні проти України.

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