Загарбники помилково думали, що їхню броню не видно серед густих дерев.

Воїни 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського зафіксували позицію російських окупантів та потужно вдарили по них.

Відео з'явилося у мережі.

Російську техніку, замасковану у посадці на кордоні Миколаївської та Херсонської областей, зафіксував безпілотник. Маючи дані з повітря, українські воїни вдало скорегували вогонь.

Окупанти не очікували атаки. На кадрах видно, як вони похапцем втікають, а потім обережно підходять до ураженої броні, оглянути поранених та загиблих.

Як повідомляв УНІАН, воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила ефектно знищили російських окупантів, застосувавши безпілотник.

Перед цим українські артилеристи потужно вдарили по скупченню російської техніки на Донбасі. Позиції загарбників та їхню броню зафіксував український дрон. З повітря вдалося ефективно корегувати вогонь артилерії.

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