Наталія Поклонська / скріншот
Український бізнесмен Сіяр Куршутов опублікував у своїх соцмережах пост, в якому гарантував 100 тисяч доларів людині, якій вдасться знайти сепаратистку Наталію Поклонську і доставити її у відділення СБУ.
"Це не жарт. Повідомте всім херсонцям про цю можливість легкого заробітку", - написав бізнесмен.
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Нагадаємо, Наталія Поклонська приєдналася до російських окупантів у Херсонській області. Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко оголосив "сафарі", закликавши херсонців затримати Поклонську.