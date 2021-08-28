Захисники з ООС адекватно відповіли на обстріли.

В районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок обстрілів дістав поранення український воїн.

Про це повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець дістав проникаюче осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїнські бійці показали відео ліквідації російського снайпера на ДонбасіНа обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність ворога.

Як уже повідомляв УНІАН, у попередній день бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один боєць отримав травму, несумісну з життям.

Крім того, 26 серпня російські війська і підконтрольні їм окупанти обстріляли з гранатомета селище Травневе в Донецькій області. Під обстріл потрапив житловий сектор, в результаті чого в місцевому будинку були пошкоджені вікна.

Автор: Світлана Закелова