Раніше "кадирівці" планували войовничо зайти й захопити українську столицю. Та отримали під Києвом по зубах.

Нещодавно на війні в Україні було ліквідовано командира "кадирівців". Та, незважаючи на це, вони вихваляються своїми військовими "успіхами" у TikTok.

Тож полковник Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") в інтерв'ю "Обозревателю" оцінив, настільки правдиві повідомлення про "досягнення" "кадирівців" в Україні.

"Я можу сказати, що "кадирівці" не воїни. Вони тільки знімають відео для TikTok. Вони не йдуть попереду військ – вони завжди рухаються за добровольчими підрозділами та за підрозділами регулярних військ РФ", - наголосив він.

За словами полковника, "кадирівці" гарно "отримали" під Києвом від сил Тероборони. А вони планували войовничо зайти й захопити столицю.

"І вже зараз по інших напрямках вони йдуть у другій-третій лінії", - додав Штефан.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в СБУ показали, як насправді воюють "кадирівці". У телефоні одного з бойовиків знайшли відео, на яких окупанти танцюють під автоматні черги і стріляють по деревах, імітуючи серйозний бій.

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