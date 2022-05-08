Боєць прийшов на російсько-українську війну від самого початку.

За 8 років війни офіцер Кирило Верес зібрав усі державні нагороди.

Як повідомляє ТСН, Верес вперше в історії став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького і удостоєний найвищої державної нагороди - звання Героя України із врученням золотої зірки.

Крім цього, за 8 років Верес встиг стати батьком сина, здобути третю вищу освіту, побудувати дім у Гостомелі (який вже зруйнували російські окупанти) і створити бойову групу.

"Якщо кожен буде носити вагомий внесок, то у нас все вийде, як це ми не справимося, якщо сьогодні знищив 1 ворога, а завтра 6, то на сьогодні норму виконав, треба взяти за правило якусь цифру і щось робити", - переконаний Кирило Верес.

Верес став першим українцем, який одночасно має нагороду народного героя України, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, а віднедавна ще й Герой України з врученням Золотої зірки.

"Я ще в ній не ходив і в руках не тримав. Я не отримав свою зірку, бо в нас в Донецькій області закрилися всі відділення пошти", - каже військовий.

Кирило Верес прийшов на російсько-українську війну від самого початку. Він один з тих, хто навесні 2015 затримував російських військових ГРУ Олександрова та Єрофєєва. Їхнє затримання стало прямим доказом безпосередньої участі російських військових у війні проти України.

Після затримання російських диверсантів, Кирило збирався у відпустку, але отримав поранення, тож пообіцяв помститися ворогу.

Він пішов служити з 54 бригаду і там створив К-2 - групу, яка не просто нищить ворога, а й знімає це на відео під музику.

Примітно, що воювати - у Вереса в крові. Його прадід Микола Володимирович воював під час Першої світової, а загинув у Другу світову в 1943 році, він похований у братській могилі на Київщині. Дід – технік-лейнтенат, пройшов Другу світову війну. На війну відправився у 1941-му році, був командиром паркового взводу.

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