Усі без винятку виявлені ракети Х-55 були з навмисно стертими власними серійними номерами.

Росіяни виснажують українську систему протиповітряної оборони ракетами Х-55 , що не несуть вибухонебезпечної бойової частини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу представник Центрального воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних сил України полковник Микола Данилюк.

"В районі сіл Субіч та Княжпіль у Хмельницькій області та села Заставне Львівської області були виявлені фрагменти крилатих ракет, які до 31 жовтня цього року противником не застосовувались. Особливістю виявлених крилатих ракет було те, що вони були споряджені не вибухонебезпечною бойовою частиною. В результаті проведеної ідентифікації було встановлено, що дані фрагменти належать стратегічній крилатій ракеті Х-55", - зазначив Данилюк.

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Уламок одної з ракет був продемонстрований на сьогоднішньому брифінгу.

За його словами, Х-55 – це радянська ракета, яка призначена для нанесення ударів по стратегічних цілях, координати яких завчасно відомі. Вона здійснює політ на гранично малій висоті, на дозвуковій швидкості зі спроможністю огинання рельєфу місцевості.

Данилюк зазначив також, що під час обстеження уламків ракети було встановлено, що їх радіаційний фон в нормі, тобто це свідчить, що не було контакту з ядерними елементами.

"Свідомий запуск даних ракет спрямований на проведення демонстраційних дій, відволікання на себе уваги української системи ППО, виснаження її. В той час як сучасні російські ракети Х-101 та 3М14 комплексу "Калібр" спрямовуються на об’єкти критичної інфраструктури, житлові квартали, що може значно підвищити ефективність їх застосування. Іншими словами, запуск даних ракет спрямований на виявлення системи ППО нашої держави та її виснаження", - сказав він.

Данилюк також повідомив, що всі без винятку виявлені ракети Х-55 були з навмисно стертими власними серійними номерами. Він припустив, що це можуть бути ракети, які у свій час Україна передала РФ.

На його думку, застосування цих ракет може свідчити про виснаження запасів сучасних крилатих ракет РФ.

Разом з тим Данилюк зауважив, що ці ракети хоч і не оснащені вибуховою речовиною, але все ж небезпечні через свою кінетичну енергією та залишки палива, що вибухають, і це видно з останнього випадку, коли Х-55 влучила в будинок.

Поставки ППО Україні

США та інші західні союзники останнім часом зосередилися на поставках засобів протиповітряної оборони для України, включаючи застарілі системи радянської епохи і більш сучасні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 листопада повідомив, що Іспанія надасть ППО для ЗСУ. Також про можливість постачання Україні у 2023 році систем ППО заявив британський прем'єр Ріші Сунак.

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