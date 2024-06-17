Наразі у Криму не базується жодний російський ракетоносій.

Речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук припустив, що росіяни могли навмисно підставити під удар Сил оборони ракетоносій "Циклон" проекту 22800 "Каракурт" - не виключні порушення під час його будівництва та хтось у РФ побоюється в’язниці. За даними Плетенчука, цей проект - старий, 1990 років.

"Самі кораблі нові, а проект старий. Росіяни до нього вимушено повернулися, тому що у 2014 році Україна ввела санкції й припинила постачання газотурбінних двигунів на серії їхніх фрегатів. І, до речі, саме тому зараз у Баренцевому морі горить протичовновий російський корабель – його просто десять років ніхто належним чином не обслуговував", - сказав речник в інтерв'ю "РБК-Україна"

Саме через брак двигунів у РФ припинили будівництво великих кораблів. Та, за словами Плетенчука, росіяни навіть були вимушені кілька вже побудованих корпусів таких одиниць продати Індії через відсутність вказаних "вузлів", які виготовлялися раніше на замовлення РФ в Україні. Натомість за його словами, малі ракетні кораблі могли будуватись, тому що комплектуватися російськими двигунами, що виготовлялися на заводі "Звезда".

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"Хоча там могли робити один такий двигун на рік. І згодом вони все одно перейшли на двигуни китайського виробництва. Як наслідок, росіяни повернулись до цього проекту – 22800 "Каракурт", бо їм треба було для Чорноморського флоту побудувати п'ять таких кораблів. І першим з них був побудований "Циклон". Його два роки тому добудували й він жодного разу не зміг запустити крилату ракету "Калібр", під який він будувався", - розповів військовий.

На його думку, знищення "Циклона", яке сталося нещодавно, могло стати вигідним деяким російським посадовцям.

"В мене складається таке враження, що росіяни його там (у Криму – УНІАН) спеціально поставили, щоби просто хтось не сів у в'язницю за те, як побудували цей "Циклон". Він за два роки не зміг пройти державні випробування", - припустив речник.

За його словами, у росіян було ще чотири кораблі цього проекту - "Аскольд", який Повітряні сили знищили в Керчі на заводі "Залив", ще два, які не пройшли випробування, вже з Новоросійська перейшли до Каспію, один ще будують у Зеленодольську (Татарстан).

"Ось так усі ці чудові кораблики залишили нашу акваторію", - констатував Плетенчук.

За його словами, наразі росіяни вивели з окупованого Криму всі ракетоносії. Він додав, що зараз противник заряджає їх у Новоросійську, це теоретично можна робити у Криму, але для цього треба зайти в акваторію півострова. Це означає для окупантів великий ризик, бо Сили оборони України можуть у будь-яку мить уразити там ворожі кораблі.

"Найімовірніше, вони (росіяни – УНІАН) просто притягнули крани з Криму до Новоросійська під підводні човни. Але в них залп чотири, а не вісім ракет. І ефективність застосування "Калібрів" як окремої одиниці озброєння вже під питанням", - вважає речник.

Війна в Україні - російський флот

Нагадаємо, нещодавно українські військові уразили малий ракетний корабель РФ "Циклон"". 23 травня зʼявилися супутникові знімки з місця удару. На знімку за цей день можна побачити руйнування на місці влучання ракети. Поруч із ним знаходився російський корабель "Циклон". Він був носієм ракет "Калібр", якими РФ неодноразово била по українських містах.

"Циклон" стояв у Севастополі, його затоплення підтверджувалось також присутністю на місці рятувального катера.

У Військово-Морських силах ЗС України розповіли, що, станом на зараз, знищено майже три десятки кораблів Чорноморського флоту РФ, а самі пріоритетні цілі – ракетоносії, тому що вони несуть найбільшу загрозу.

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