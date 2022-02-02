Рада міністрів Польщі схвалила постанову про допомогу Україні.

Уряд Польщі схвалив передачу українському військову оборонного озброєння у рамках допомоги на тлі зростання загрози повномасштабного вторгнення Росії.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Маріуш Блащак.

ЗСУ передадуть найсучасніші переносні зенітно-ракетні комплекси "Piorun" та боєприпаси.

"Гарні новини. За моїм проханням Рада міністрів схвалила постанову про допомогу Україні. Надамо найсучасніше польське обладнання – ПЗРК "Piorun" та боєприпаси", - написав глава Міноборони.

ПЗРК Piorun розроблений та виготовляється польською фірмою MESKO, призначений для боротьби з низьколітаючими літаками, гелікоптерами та БПЛА та є глибокою модернізацією ПЗРК Grom.

ПЗРК надійшов на озброєння польської армії у 2019 році. Загальна довжина у боєготовому положенні трохи більша за 1,6 м, маса – 16,5 кг. Перенесення та застосування комплексу забезпечуються одним стрілком-оператором.

Напередодні свого приїзду до Києва прем’єр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що готові передати ЗСУ для оборони країни ПЗРК "Грім".

З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.

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