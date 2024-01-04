Треба розуміти, що Росія не збирається зупиняти війну проти України.

Усі воювати не будуть, але потрібен суспільний договір для мобілізації нової військової сили і подальшої ротації військових, які захищають країну з лютого 2022 року.

Про це йшлося в Youtube-ефірі проекту "Про війну", організованому за участі Центру протидії дезінформації та агентства "Укрінформ". Офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" здивований, що громадяни швидко забувають минулі російські удари по українським містам. "Треба розуміти, що основна теза така: війна іде не тільки на фронті. Вона усюди - по всій території України", - відзначив він.

Водночас, лейтенант, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко відзначив, що обстріли, які сталися 29 грудня та 2 січня - не є останніми, і треба враховувати, що російські загарбники постійно накопичують ракети.

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"Насправді ворог готує свій військово-промисловий комплекс, намагається ці санкції якось обходити. Намагається якось відроджувати свою контрактну професійну армію, яка була розгромлена весною 2022 року. Нарощують кількість цих контрактників. Вони готуються повоювати трішки довше, ніж ми собі думали. А у нас люди думають, що жінки і чоловіки, які пішли 24 лютого - ви мобілізовані, ви воюйте, а ми поживемо собі життя... Мені такі настрої дуже не подобаються", - відзначив Коваленко.

"Я не знаю, яким чином комунікаційно пояснити тим людям, які реально, по-перше, бояться того, що мобілізують усіх, а ми маємо говорити, що це неправда, тому що навіть у часи Другої світової у нацистській Німеччині і в радянському союзі усі не воювали. Була військова промисловість, був аграрний сектор, бо армію треба годувати. Тобто, людям треба пояснити: усі воювати не будуть, але якийсь суспільний договір має бути", - наголосив Коваленко.

Він пояснив, що треба організовувати ротацію людей на фронті, треба йти в армію та вчитися і захищати країну.

Своєю чергою, Дмитро "Дипломат" зазначив, що нині треба розуміти, що Росія реально стала на військові рейки. Це стосується розвитку промисловості і потужного фінансування військової сфери.

"Потрібно знати, про що думає ворог. І усі кремлівські клони типу Медвєдєва: усе те, що вони говорять - це, у принципі, рупор Кремля просто голосами клоунів. Але це те, про що говориться у баштах Кремля... Він каже, що ми готові до якихось там перемовин, але ми хочемо захопити Київ, Харків, Миколаїв, Одесу. Він каже не тому, що він просто там якийсь алкаш. Це зрозуміло само собою. Але ці тезиси і наративи сформовані певною гілкою суспільства і звичайно керівною ланкою керівництва РФ. Це потрібно розуміти", - додав він.

Мобілізація в Україні

3 січня 2024 року до Верховної Ради подали альтернативний законопроект про мобілізацію. Він містить певні правки щодо термінів демобілізації. Якщо Кабмін пропонував проводити її через 36 місяців, цим документом пропонується через 18.

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