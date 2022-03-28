Зараз відбувається релокація деяких закладів освіти в безпечні місця.

В 14 областях України вдалося відновити навчання.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Він пообіцяв, що учні 9-х і 11-х класів отримають всі документи про загальну освіту цього року і зазначив, що міністерство працює над спрощенням вступу до вишів.

"Ми маємо забезпечити, щоб всі діти залишились в нашій країні, нам треба будуть спеціалісти, які будуть її відбудовувати. Тому ми максимально полегшимо вступ цього року", - сказав Вітренко.

За його словами, для вступу на контракт не потрібно буде складати жодних тестів, потрібна лише заява абітурієнта, документ про освіту і мотиваційний лист.

Водночас Вітренко зазначив, що наразі невідомо, скільки вишів запрацюють, через щоденні ворожі обстріли.

Також він зазначив, що відбувається релокація деяких закладів освіти в безпечні місця і додав, що навчатися можна буде дистанційно.

"Релокація вишів зараз відбувається з Харкова і з Чернігова. Але багато закладів освіти, зокрема, в Харкові забажали залишитись в своєму рідному місті", - сказав заступник міністра освіти.

Він запевнив, що перше вересня в Україні буде.

"Ми будемо пропонувати заклади освіти, які находяться в безпечному місці, або інший вихід з цього становища, але не забудемо жодного, і всі вчителі знайдуть свої місця роботи", - підсумував Вітренко.

Нагадаємо, за місяць після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад півтисячі освітніх закладів України постраждали від бомбардувань.

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