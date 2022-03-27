Освітній процес в онлайн-форматі буде відновлено у закладах загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

У Києві завтра в дистанційному форматі відновлюється освітній процес.

Про це заступник голови міськдержадміністрації Валентин Мондриївський повідомив у Facebook.

"З понеділка заклади загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн форматі", - йдеться у повідомленні.

Мондриївський зазначив, що мета дистанційного навчання під час війни – не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування. Воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями – без негативних оцінок та домашніх завдань.

Крім того, акцент буде зроблено не тільки на вивченні нового матеріалу, а й на повторювання.

Також сказано, що для юних киян та вчителів, у місті створено мережу онлайн-сервісів.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері освіти (№7132), яким скасувала цього року зовнішнє незалежне оцінювання та державну підсумкову атестацію.

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