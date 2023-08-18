Окупанти ретельно замовчують цей вибух, повідомляючи, що це був житловий будинок.

У тимчасово окупованому Енергодарі сталася "бавовна". За попередніми даними, вибух прогримів у лігві так званої "народної міліції".

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Телеграм, "народна міліція" Енергодара "не догледіла за технікою безпеки".

"Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто "живе" по вулиці Будівельників 17. До повномасштабного вторгення там знаходилось відділення поліції, а після приміщення захопили ворожі "служби", - зазначив Федоров.

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Крім того, мер Мелітополя додав, що у будівлі знаходиться і катівня, де тримають цивільних полонених.

Ситуація в Енергодарі

В тимчасово окупованому Енергодарі розташована Запорізька АЕС. Росіяни регулярно погрожують терактом на станції.

Російські окупанти замінували територію АЕС, про що неодноразово повідомляла українська влада і що зрештою підтвердили експерти МАГАТЕ. 23 липня експерти виявили протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції. Ще дві міни виявили 3 серпня. Переконатися в тому, чи заміновані дахи енергоблоків, фахівці не можуть. Окупанти приховують те, що відбувається на дахах енергоблоків ЗАЕС.

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