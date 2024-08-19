Україна і Росія мають здатність створити глибокі оборонні позиції та резерви.

Вторгнення ЗСУ в Курську область чи російські наступи на східному фронті України самі по собі не є вирішальними військовими операціями, які допоможуть виграти війну.

Про це заявили в Інституті вивчення війни. Як пояснюють аналітики, як ЗСУ, так і окупантам не вистачає можливостей для проведення окремих вирішальних виграшних операцій. Замість цього вони мають проводити кілька послідовних операцій з обмеженими оперативними цілями, які в сукупності можуть досягти стратегічних цілей. Про це, зокрема, йдеться у дослідженні "Україна та проблема відновлення маневру в сучасній війні" д-р Фредерік В. Каган і д-р Кімберлі Каган.

Як зазначається, наразі рано оцінювати наслідки та оперативне значення боїв у Курській області та поточного наступу РФ на сході України. Значення цих операцій не виникатиме ізольовано, але потенційно важливі, оскільки стосуватимуться серії наступних кампаній.

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На думку аналітиків, Україна і Росія мають здатність створити глибокі оборонні позиції та резерви, які завадять будь-якій окремій кампанії досягнути стратегічних цілей війни до її кульмінації. При цьому країна-агресора має достатньо бойової потужності, щоб прикрити свої кордони, хоча й ціною досягнення інших цілей.

"Отже, ефективний дизайн української та російської кампанії потребує продуманості та планування кількох послідовних операцій, кожна з яких визначає умови для наступної операції", - йдеться у звіті.

Однак поки що жодна зі сторін не може проводити послідовні операції без перерви. Водночас оперативні паузи або зниження оперативного темпу дають іншій стороні можливість перехопити ініціативу.

Війна в Україні - останні новини

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Ворог просунувся біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, у Неліпівці та Нью-Йорку. При цьому українські Сили оборони взяли від свій контроль населені пункти Апанасівка, Снагость та Отруба в Курській області. Крім того, вони просунулися у селищі Ольгівка.

Військова операція ЗСУ в Курській області змусила Росію перекидати свої війська з напрямків фронту в Україні, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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