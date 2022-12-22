Глава "Енергоатому" Петро Котін вважає, що гендиректор МАГАТЕ поки не наблизився до досягнення угоди зі створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі поки не наблизився до досягнення угоди зі створення зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС.

Як заявив президент "Енергоатому" Петро Котін в ефірі інформаційного телемарафону, Гроссі продовжує вести відповідні переговори окремо з українською та російською сторонами.

"У нього (Гроссі – УНІАН) сьогодні ще раунд переговорів. Наскільки відомо, він поки не досяг у переговорах цієї зони безпеки. На жаль, не дуже багато механізмів у нього для цього, якщо одна зі сторін відмовляється це робити", - сказав Котін.

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Глава " Енергоатому "також вважає, що росіяни поки технічно не зможуть приєднати Запорізьку АЕС до Криму, оскільки станція дуже потужна і має бути забезпечена потужними лініями електропередачі, проте на півдні вони"слабкі".

"Говорити про те, що вони змогли б переключити станцію на слабкі лінії, які залишилися на півдні України, це технічно неможливо. Вони можуть відновити пропускну здатність цих ліній в обмеженій потужності, кілька мегават. Але, звичайно, сенсу в цьому немає", - пояснив Котін.

Ситуація на ЗАЕС:

З березня 2022 року ЗАЕС окупована РФ.

У вересні на станцію прибули експерти місії МАГАТЕ. Її генеральний директор Рафаель Гроссі запропонував Раді Безпеки ООН створити там зону безпеки і захисту.

У жовтні президент Російської Федерації Володимир Путін видав "указ" про привласнення Росією Запорізької АЕС.

23 листопада через чергову атаку Росії по енергосистемі України Запорізька АЕС переходила в режим повного блекауту.

27 листопада президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що загарбницькі війська можуть готуватися до виходу з території ЗАЕС, проте Росія спростувала цю інформацію, заявивши, що окупаційні війська не збираються залишати територію станції.

30 листопада 2022 року Росія призначила нового "директора" окупованої ЗАЕС.

На початку грудня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сподівається до кінця року знайти рішення щодо створення зони безпеки на Запорізькій АЕС.

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