У Зеленського наголосили, що "вимоги Росії" вустами МЗС РФ швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва.

Для припинення загарбницької війни, яку Росія розв'язала проти України, реалістичними є лише зустрічні умови України, а не фантазії російського міністерства закордонних справ.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter.

Зокрема, Подоляк зауважив, що "вимоги Росії" вустами МЗС РФ швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва.

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Він наголосив, що реалістичні лише "зустрічні умови України", до яких відносяться:

негайне виведення всіх військ із суверенної території України;

остаточне визнання того, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету;

видача воєнних злочинців й авторів війни;

закріплення зони демілітаризації (буферної зони) на території РФ;

скорочення наступальної зброї (ракет підвищеної дальності);

міжнародна конференція з організації контролю над ядерним арсеналом РФ;

юридично зафіксована програма репараційних виплат, включно з добровільною відмовою від арештованих в інших країнах російських активів на користь України.

Своєю чергою, керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram наголосив, що жодних переговорів з РФ не буде, поки російські загарбницькі війська не будуть виведені з території України.

"Не існує такої сили, яка сьогодні змусить українське суспільство і керівництво держави говорити з росіянами, доки на нашій території стоять війська РФ", - наголосив Єрмак.

Завершення війни: нові вимоги РФ

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ Росії видали "вимоги" для завершення злочинної війни проти Україні.

Зокрема, заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін заявив, що "конфлікт" буде врегульовано, якщо Україна відмовиться від вступу в ЄС, визнає російську мову державною, ЗСУ припинять боронити Україну, а поставки західного озброєння припиняться.

Попри те, що Росія вже не вперше придумує "умови" для завершення війни, Україна свою позицію сформувала чітко. Зокрема, нещодавно її озвучив очільник ГУР Кирило Буданов. За його словами, війна в Україні завершиться поверненням до кордонів 1991 року, і це завдання є цілком досяжним.

Тим часом, 97%українців вірять у перемогу у війні, яку розв'язала Російська Федерація. Згідно з результатами соцопитування, 74% вважають, що Україна збереже всі території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.

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