Повідомляють, що він був завантажений цистернами з паливом.

Удень у четвер, 22 серпня, в окупованому росіянами Криму оголосили про ракетну небезпеку через загрозу атак.

Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", у військових частинах Севастополя увімкнули повітряну тривогу. Вони публікують фотографію стовпа диму на Кубані, який можна побачити через протоку. За даними підписників пабліка, пожежа могла початися в районі порту "Кавказ" на Таманському півострові.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, також окупанти зупинили роботу морського громадського транспорту в Севастополі.

Оновлено о 17:30: В оперативному штабі Кубані підтвердили атаку на залізничний пором із паливними цистернами в порту "Кавказ". На місці працюють екстрені та спеціальні служби.

Оновлено о 17:07: "Кримський вітер" із посиланням на джерело в керченському порту повідомляє, що в порту "Кавказ" завдали удару по порому "Акватрейдер", який був завантажений залізничними цистернами з паливом.

Удари по порту Кавказ

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Україні вдалося вразити поромну переправу і нафтовий термінал порту в Краснодарському краї.

Уже в липні "Кавказ" знову опинився під ударом. Тоді українські сили вдарили по порому "Слов'янин", який був останнім залізничним поромом окупантів на Кубані.

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