За словами Євлаша, Сили оборони мають великий відсоток збиття російських ударних дронів.

Росія запускає по Україні "шахеди" для виконання двох ключових цілей, повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Ворог продовжує застосовувати тактику повітряного терору, застосовуючи безпілотні літальні апарати типу шахед. З намаганням знищити, добити критичну інфраструктуру. Ще одна функція, яку проводять такі повітряні нальоти – це виявлення наших мобільних вогневих груп, фіксація місць пуску ракет. У небі постійно знаходяться їхні літаки, які готові атакувати місця виявлення наших пускових установок", – сказав Євлаш.

Він також додав, що попри регулярність та маневровість російських ударів дронами, Сили оборони навчилися з ними боротися.

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"Мобільні вогневі групи показують досить гарний результат. Цього разу збито великий відсоток цілей, напередодні збиття було 100% цілей. Але ворог й надалі продовжує проводити турбуючий вогонь, аби не давати нам часу нормально підготуватися. Є потужності й ворог з різних напрямків, як з півдня, так і з півночі продовжує завдавати ударів", – розповів Євлаш.

Російські удари "шахедами": останні новини

В ніч на 8 квітня РФ завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе. Лише в операційній зоні Сил оборони півдня наші захисники збили 7 ворожих цілей. Не обійшлося й без влучань.

На думку журналістів із The Times, зараз для РФ стратегією є повністю зруйнувати Харків та підкорити його собі. Саме тому вони збільшили кількість ударів дронами по обласному центру та околицях.

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