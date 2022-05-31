Окупант керував 58 армією, яка брала участь у вторгненні в Україну.

Командувача 58 армії російських окупантів генерала Михайла Зусько, ймовірно, заарештовано.

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши фрагмент аудіоперехоплення окупантів.

"Мені до рук потрапило цікаве аудіоперехоплення розмов одного з тих осетинів, хто, ймовірно, воює на боці окупантів. З нього виходить, що генерала Михайла Зуська, який командує найбільш боєздатною російською 58 армією, заарештовано. За невдачі при наступі в районі Миколаєва", - зазначив Цаплієнко.

Під час розмови окупант розповідає співрозмовнику, що Зусько нібито здавав позиції загарбників під Миколаєвом. Їх розбили, а наступ на місто заблокували.

Цаплієнко зауважує, що на рішення про арешт Зуська вплинуло його українське походження. Генерал, який віддавав накази накривати масованих вогнем мирні українські міста та села, народився на Волині.

"Гадаю, справжні волиняки, які б’ються за свій дім, більше не вважають його українцем. Чутки про звільнення та арешт Зуська поширюються з кінця березня. Побільше б російській армії таких генералів", - додав журналіст.

Як повідомляв УНІАН, генерал Зусько має бойовий досвід в Україні. За даними української розвідки, він командував бойовиками на Донбасі з літа до кінця осені 2014 року.

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