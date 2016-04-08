Розвідка встановила ще трьох російських генералів, які командували бойовиками на Донбасі
Українська військова розвідка встановила особи кадрових російських генералів, що у 2014-2015 роках приймали безпосередню участь у збройній агресії Росії проти України на командних посадах 1 АК (Донецьк, Україна) та 12 Командування резерву (на т.ч. Центр територіальних військ, Новочеркаськ, Росія) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ.
Про це йдеться у повідомленні на сайті розвідки.
Перший з них - генерал-лейтенант Гурульов Андрій Вікторович, який з осені 2014 р. до кінця весни 2015 р. командував 12 Командуванням резерву (на т.ч. Центр територіальних військ, Новочеркаськ, Росія) Південного ВО (Ростов-на-Дону), повернувся на посаду командувача 58 Армії (Владикавказ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ.
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За виконання "злочинних наказів воєнно-політичного керівництва щодо організації збройної агресії проти України А.Гурульову було присвоєне військове звання “генерал-лейтенант” (указ президента РФ від 13.12.2014 р. № 764), а у березні 2016 р. він нагороджений орденом “Мужества”, наголосили у розвідці.
Другий - генерал-майор Зусько Михайло Степанович, який з літа до кінця осені 2014 р. командував 1 АК (Донецьк, Україна) 12 Командування резерву (на т.ч. Центр територіальних військ, Новочеркаськ, Росія) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ, після повернення до Росії у 2015 р. призначений на посаду заступника командувача 49 Армії (Ставрополь) Південного ВО ЗС РФ.
Третій - генерал-майор Солодчук Валерій Миколайович, який з осені 2014 р. до кінця весни 2015 р. командував 1 АК (Донецьк, Україна) 12 Командуванням резерву (на т.ч. Центр територіальних військ, Новочеркаськ, Росія) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ, після повернення до Росії у 2015 р. призначений на посаду заступника командувача 5 армії (м.Уссрійськ) Східного ВО (Хабаровськ) ЗС РФ.