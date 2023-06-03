Внаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині РФ, також це можуть зумовити успішні дії повстанців.

Одним із сценаріїв розвитку ситуації всередині Росії може стати заколот або військове протистояння.

"Внаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої Московщини", — заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, відповідний сценарій можуть також зумовити успішні дії повстанців, які борються за свої права на території РФ. Він також зазначив, що операція добровольців "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" досі триває.

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"Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатись, перекинуте на окупацію України. На території Московщини залишились переважно пузаті "гаішники"", — сказав представник воєнної розвідки України.

Юсов підкреслив, що боротьба з озброєними повстанцями не входить до компетенції скликаних Путіним в межах плану "Едельвейс" до кордону "гібдд-шників", здебільшого навчених бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі з пенсіонерів.

"Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і "Градами" бомбити й нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому ефірі, наживо, на все це дивиться увесь світ", — підсумував представник ГУР.

Повстанці у Росії

Як повідомляв УНІАН, бійці РДК і легіону "Свобода Росії" на важкій техніці прорвали кордон з Бєлгородською областю Росії, в результаті чого відбулися бойові зіткнення. За їх словами, вдалося затрофеїти БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку. Українська влада заявила, що не має відношення до діяльності російських повстанців, які проводять операцію для "створення смуги безпеки".

1 червня Легіон "Свобода Росії" у новому зверненні пообіцяв "звільнити всю РФ". Пізніше добровольці показали кадри знищення російської техніки у Бєлгородській області.

Повстанці заявили, що їхня артилерія знищила колону РСЗВ "Град" російської армії.

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