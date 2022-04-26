Андрій Руденко заявив, що в МЗС РФ "стурбовані" подіями в невизнаній республіці.

У зовнішньополітичному відомстві Російської Федерації "стурбовані" подіями в Придністров'ї. У МЗС РФ хотіли б уникнути залучення регіону до війни в Україну.

Про це повідомив заступник Міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко російському Інтерфаксу.

"Напевно, за цим стоять ті сили, які не зацікавлені в стабільності в цьому регіоні й хотіли б створити ще один центр напруженості", - заявив Руденко.

При цьому він закликав дочекатися висновків розслідування, коли його запитали, чи вважає Москва вибухи в Придністров'ї спробою втягнути регіон в "конфлікт на Україні".

"Ми хотіли б уникнути такого сценарію", - зазначив дипломат.

Вибухи в Придністров'ї: що відомо

25 квітня вдень сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки" в Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

Українська розвідка опублікувала документ, що свідчить про причетність російських спецслужб до організації вибухів у Тирасполі.

За задумом авторів, інциденти повинні виправдати війну на території України, або залучити "ПМР" до бойових дій. Або як території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію, вважають розвідники.

У свою чергу президент Молдови Майя Санду заявила, що ескалація в Придністров'ї походить від "провоєнних" сил всередині регіону, зацікавлених у дестабілізації безпеки.

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