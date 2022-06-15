Росія намагається знайти живу силу та озброєння, враховуючи старі танки з Далекого Сходу.

У Росії через великі втрати й брак особового складу в армії, в регіонах можуть оголосити загальну мобілізацію.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами високопоставлених європейських чиновників, знайомих з ситуацією, Росія намагається знайти живу силу та озброєння, враховуючи старі танки з Далекого Сходу, витративши більшу частину свого військового потенціалу за перші 100 днів вторгнення в Україну.

Передбачається, Росія може бути за кілька місяців від необхідності сповільнити операції для великого перегрупування. Кремль також може бути змушений оголосити масову мобілізацію, щоб вирішити кадровий дефіцит рядового складу. Але російські джерела зазначають, що президент РФ Володимир Путін досі проти такого кроку, оскільки початок мобілізації означатиме публічне визнання війни.

Просування Росії залишається повільним і здебільшого обмежується Луганською областю навіть після того, як вона зосередила зусилля на Донбасі після провалу своїх спроб захопити Київ та інші великі міста на початку війни. У поєднанні з ознаками того, що Кремлю може не вистачати людей і матеріальних засобів, деякі європейські чиновники прийшли до висновку, що можуть пройти місяці від пошуку якогось припинення вогню, яке дозволило б їй закріпити ті результати, які вона змогла здобути.

"Росії, ймовірно, знадобиться ще принаймні 2-3 місяці, щоб захопити великі міста на Донбасі, такі як Слов’янськ і Краматорськ. Тоді Росія досягне своїх цілей і буде домагатися угоди на цій основі", – сказав Індрек Каннік, директор естонського Міжнародного центру оборони та безпеки.

Хоча конфлікт зараз, здається, переріс у війну на виснаження, високопоставлений східноєвропейський чиновник сказав, що "глухий кут навряд чи розтягнеться на довгострокову перспективу, і попередив, що кризовий момент може виникнути за кілька місяців".

Тим не менш, Росія втратила велику кількість танків і бронетранспортерів і була змушена використовувати запаси старої техніки, як танки Т-62 зі свого Східного військового округу.

Раніше повідомлялося, що примусова мобілізація у так званих "ДНР" і "ЛНР", а також цензура інформації про загиблих військовослужбовців посилюють напругу в Росії.

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