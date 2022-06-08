Кремль погрожує анулювати фінансову компенсацію сім’ям членів екіпажу "Москви" , якщо вони публічно обговорять затоплення крейсера.

Примусова мобілізація у так званих "ДНР" і "ЛНР", а також цензура інформації про загиблих військовослужбовців посилюють напругу в Росії.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Кремль доручив юристам і психологам переконати сім'ї особового складу затонулого крейсера "Москва" утриматися від розголошення будь-якої інформації про смерть своїх родичів, щоб придушити зростаючу соціальну напругу в Росії. У ГУР заявили, що Кремль погрожує анулювати фінансову компенсацію сім’ям членів екіпажу, якщо вони публічно обговорять затоплення крейсера, внаслідок чого деякі родичі на знак протесту відмовилися зустрічатися з командуванням Чорноморського флоту в Севастополі", - йдеться у повідомленні.

Українські ЗМІ окремо повідомили, що "ДНР" змінила мобілізаційні протоколи і тепер обіцяє компенсації пораненим і загиблим.

Раніше повідомлялося, що Міноборони РФ включило екіпаж знищеного українськими військами крейсера "Москва" до переліку "учасників спеціальної військової операції". При цьому ні прокуратура, ні Міноборони не визнають, що крейсер "Москва" брав участь у війні з Україною.

Як раніше повідомляв УНІАН, крейсер "Москва" затонув 13 квітня, після попадання в нього ракет "Нептун", але російське військове керівництво приховує правду про причини і кількість загиблих.

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