ЗСУ ліквідували 25-річного механіка-окупанта Івана Вільчинського зі Староуткінська Свердловської області. Повідомляється, що він "виконував бойові завдання у Кремінній".
Вбивати українців Вільчинський пішов добровільно. Вже у жовтні 2022 року його кинули на передову.
Як пишуть місцеві ЗМІ, після боїв з ЗСУ "трьохсотого" Вільчинського відправили в госпіталь, але окупанта знову потягнуло на пригоди. Під час чергової поїздки на фронт він був знищений українськими військовими.
У своїх соцмережах Вільчинський охоче ділився українофобськими постами, молитвами та віршами про "православних росіян". Це і не дивно, бо окупант був сином священика РПЦ.
В альбомах Вільчинського багато пафосних фото з передової, в тому числі біля танка з підписом "Відважний", на інших знімках окупант позує вже в самому танку.
Втрати Росії в Україні - актуальні дані
ЗСУ продовжують "відправляти в пекло" окупантів. 20 січня захисники "відкобзонили" ще 860 загарбників, таким чином втрати РФ зросли до 120 160 "двохсотих".
Російська армія буквально стирається об штурми Соледара і Бахмута. Напередодні в мережі з'явилися моторошні, але красномовні кадри поля, усіяного трупами російських солдатів десь на Бахмутському напрямку.
А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.
Трапляються і кумедні моменти на передовій. Так, українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.
У боях з ЗСУ був знищений боєць загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". Крім того, стало відомо про ліквідацію десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".
В Запорізькій області "відкобзонили" сина топ-кадировця Джамбулата Заураєва.