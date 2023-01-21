У своїх соцмережах Вільчинський охоче ділився українофобськими постами, молитвами і віршами про "православних росіян".

ЗСУ ліквідували 25-річного механіка-окупанта Івана Вільчинського зі Староуткінська Свердловської області. Повідомляється, що він "виконував бойові завдання у Кремінній".

Вбивати українців Вільчинський пішов добровільно. Вже у жовтні 2022 року його кинули на передову.

Як пишуть місцеві ЗМІ, після боїв з ЗСУ "трьохсотого" Вільчинського відправили в госпіталь, але окупанта знову потягнуло на пригоди. Під час чергової поїздки на фронт він був знищений українськими військовими.

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У своїх соцмережах Вільчинський охоче ділився українофобськими постами, молитвами та віршами про "православних росіян". Це і не дивно, бо окупант був сином священика РПЦ.

В альбомах Вільчинського багато пафосних фото з передової, в тому числі біля танка з підписом "Відважний", на інших знімках окупант позує вже в самому танку.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти в пекло" окупантів. 20 січня захисники "відкобзонили" ще 860 загарбників, таким чином втрати РФ зросли до 120 160 "двохсотих".

Російська армія буквально стирається об штурми Соледара і Бахмута. Напередодні в мережі з'явилися моторошні, але красномовні кадри поля, усіяного трупами російських солдатів десь на Бахмутському напрямку.

А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.

Трапляються і кумедні моменти на передовій. Так, українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.

У боях з ЗСУ був знищений боєць загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". Крім того, стало відомо про ліквідацію десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

В Запорізькій області "відкобзонили" сина топ-кадировця Джамбулата Заураєва.

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