З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 119 300 окупантів.

В Україні ліквідовано ще одного грузина, завербованого до російських окупаційних військ.

Як повідомляє OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе, 25-річний Рамаз Горгадзе, грузин за походженням, був знищений 2 листопада. Все життя він прожив у російському селі Ягідне.

З дитинства Горгадзе займався спортом, мав розряд КМС з греко-римської боротьби, був "різнобічною особистістю" - захоплювався репом, писав пісні, мав свою музичну групу, з якою гастролював по Магаданській області і Далекому Сходу. Останні роки Горгадзе працював у гірничій компанії "Статус", потім у ТОВ "Теплоенергія" оператором парових котлів.

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Але врешті вирішив піти в окупанти. Дослідник вважає, що Горгадзе був з мобілізованих. Горгадзе - п'ятий або шостий грузин, знищений у складі ЗС РФ.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти в пекло" окупантів. 19 січня захисники "відкобзонили" ще 770 загарбників, таким чином втрати РФ зросли до 119 300 "двохсотих".

Російська армія буквально стирається об штурми Соледара і Бахмута. Напередодні в мережі з'явилися моторошні, але красномовні кадри поля, усіяного трупами російських солдатів десь на Бахмутському напрямку.

А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.

Трапляються і кумедні моменти на передовій. Так, українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.

У боях з ЗСУ був знищений боєць загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". Крім того, стало відомо про ліквідацію десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

В Запорізькій області "відкобзонили" сина топ-кадировця Джамбулата Заураєва.

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