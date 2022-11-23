ЗСУ ліквідували псковського десантника у рясі / t.me/OSINTGeorgia

Українські воїни продовжують ліквідовувати російських загарбників. Цього разу на концерт до Кобзона відправили ще одного представника "РПЦ/ВДВ"  ієрея Олександра Циганова.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, Циганов помер 21 листопада від отриманих в Україні поранень. "Десантник у попівській рясі раніше потрапив під обстріл разом із протоієреєм Михайлом Васильєвим, який відкобзонився ще 6 листопада", - написав експерт.

Сан і посада Циганова - військовий священик 76 десантно-штурмової дивізії ВДВ, клірик храму святого благовірного князя Олександра Невського міста Пскова.

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Ліквідація Васильєва

На початку листопада в Україні ліквідували одіозного священника Московскої єпархії Михайла Васильєва. 

Васильєв став особливо популярним в РФ після порад про те, як матерях загиблих окупантів легше відправляти їх на загибель в Україну. В ефірі однієї з програм він заявив, що жінка наділена Богом здатністю народжувати необмежену кількість дітей. За теорією Васильєва, росіянкам просто потрібно народжувати багато дітей, щоб не дуже тужити за ліквідованими в Україні синами.

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