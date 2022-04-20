Загальна допомога переселенцям на проживання складає 10 млрд грн.

В Україні з початку повномасштабного вторгнення офіційно зареєстровано в більш як 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час загальнонаціонального телемарафону.

"Сьогодні в реєстрі даних про внутрішньо переміщених осіб (ВПО) ми перетнули позначку 1,5 млн людей. Звісно, ми очікуємо більшу кількість зареєстрованих наших громадян", - сказала вона.

Лазебна зазначила, що також запрацювала функція у "Дії", тобто реєструватися можна не лише офлайн, а також онлайн – "без черг і без додаткових папірців".

"Загальна допомога на проживання переселенцям складає 10 млрд грн. І ми вже почали виплачувати кошти", - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, уряд виплачуватиме переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, а по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечні місця.

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