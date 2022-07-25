Вже скоро на фронті з'являться супердрони.

В Україні підписали перші договори на понад 260 млн гривень для "Армії дронів".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

"Вже скоро на фронті з'являться супердрони. І це завдяки вашим пожертвам! Підписали перші договори на 260,5 мільйонів гривень на закупівлю безпілотників для "Армії дронів", - зазначив Федоров.

За його словами, це 78 мультикоптерів Matrice, які оснащені технологією штучного інтелекту. Вони вміють записувати високоякісні відео, фокусуватись на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку.

Також це дві наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate.

"Ну і суперзірка закупівлі — 20 Fly Eye, одні з найкращих дронів-розвідників у світі. Ми придбали їх в тому числі завдяки дуже великому внеску від підприємця у сфері космічних технологій Максима Полякова, який добре розуміє важливість технологічної переваги на фронті. Максим перерахував на Армію дронів понад 100 мільйонів гривень! Дякуємо за таку підтримку!", - додав Федоров.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Україні почали збирати кошти на допомогу Збройним силам України за допомогою проекту "Армія дронів". Бажаючі можуть зробити пожертву на сайті UNITED24 або ж віддати власний безпілотник.

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