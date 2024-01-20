Також він заявив про ліквідацію підполковника, майора і ще одного лейтенанта.

В Україні ліквідували чергову "пачку" окупантів, серед якої згадується ім'я старшого лейтенанта армії Росії.

Про те, що він ліг під час російської "СВО" так званим "вантажем 200" передавати офіцер української армії Анатолій Штефан (в мережі більшості відомий як "Штірліц").

У своїх соціальних мережах Штірліц розкрив імена чотирьох "демобілізованих" окупантів:

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Підполковник Бикасов Вадим;

майор Майоров Роман;

старший лейтенант Крікус Ігор;

лейтенант Крайнов Юрій.

Відзначається, що Крікус Ігор був знищений 4-5 січня 2024 року внаслідок удару по командному пункту в Криму.

В Україні прибрали капітана російської армії

12 січня "Штірліц" з ЗСУ також розкрив імена трьох окупантів, яких знищила українська армія. Серед них згадувалося ім'я капітана армії РФ. Також до списку примусово "демобілізованих" військових РФ потрапили майор і лейтенант. Український боєць надав дані про них разом з фото.

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