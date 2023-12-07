Їх взяли в полон влітку, повідомляють в СБУ.

Реальні терміни ув’язнення отримали ще троє учасників окупаційних угруповань РФ, які воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Як повідомив прес-центр СБУ, українські захисники захопили зловмисників у полон під час жорстоких боїв під Авдіївкою та Бахмутом влітку цього року. Серед затриманих - бойовики, які штурмували позиції ЗСУ під прикриттям бойових літаків країни-агресора.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив їм від 10 до 15 років ув’язнення. В спецслужбі поінформували, що одним із засуджених є мешканець Донеччини, який ще у травні 2021 року добровільно вступив до 100-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу збройних сил Росії.

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Зазначається, що інший зловмисник "мобілізувався" до загарбницьких угруповань на початку повномасштабного вторгнення РФ. Там його призначили до складу окупаційного 3-го батальйону 121-го мотострілецького полку "ДНР", де він брав участь у захопленні населених пунктів на Донеччині.

"Згодом його перевели на посаду стрілка у лавах 114-ї окремої мотострілецької бригади російських військ. У рядах ворожого з’єднання зрадник атакував позиції українських захисників під Красногорівкою. Під час подібних штурмів наземні підрозділи агресора підтримувала бойова авіація РФ. Ще один зловмисник обстрілював бойові позиції підрозділів ЗСУ на Бахмутському напрямку, де згодом потрапив у полон", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав двох бойовиків винними за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Злочинні дії ще одного бойовика засуджено за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).

Справи проти поплічників окупантів: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ затримала поплічника російських загарбників, який допоміг їм втекти на човнах на лівий берег Дніпра під час контрнаступу українських сил.

Також Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність Олени Романовської, яка є "заступницею" голови окупаційного "уряду Криму". Вони з'ясували, що жінка за наказом Кремля залучає школярів до "Юнармії".

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