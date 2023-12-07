У лавах цього формування підростаючому поколінню нав’язують ідеологію рашизму та намагаються "прищепити" ненависть до України.

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність зрадниці Олени Романовської - "заступниці" очільника окупаційного "уряду Криму".

Як повідомив прес-центр СБУ, перебуваючи на "посаді", вона виконує вказівку кремля щодо примусового залучення кримських школярів до російської мілітарної організації "Юнармія". У лавах цього формування підростаючому поколінню нав’язують ідеологію рашизму та намагаються "прищепити" ненависть до України.

Як поінформували в спецслужбі, російські інструктори навчають "юнармійців" тактиці ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку і, загалом, готують учнів до війни проти нашої держави. За наявними даними, до кінця 2024 року до рядів "Юнармії" планують включити кожну 10-ту дитину та підлітка з Криму.

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"Щоб виконати "рознарядку" Москви, Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування країни-агресора. У разі відмови з боку батьків - очільники навчальних закладів та викладачі погрожують "зверненням" до каральних органів Росії на території півострова. За даними слідства, до березня 2014 року Романовська обіймала різні посади в апараті Верховної Ради Криму. Втім, у період його захоплення підтримала російських загарбників. Згодом її призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації під керівництвом гауляйтера Аксьонова, де вона керує так званим "міністерством праці та соцполітики", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як заявили в СБУ, жінка публічно підтримує збройну агресію РФ проти України та "героїзує" російських окупантів. Для цього вона неодноразово брала участь у "відкритті меморіальних дошок" загиблим рашистам на території українського півострова.

На підставі зібраних доказів Романовській повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми.

Підтримка російських загарбників: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ затримала поплічника РФ, який допоміг окупантам втекти на човнах на лівий берег Дніпра під час контрнаступу укранської армії.

За даними спецслужби, перел звільненням Херсона чоловік окупантам дані про власників човнів та катерів у місті, а потім приходив до них з озброєними загарбниками, які відбирали у людей плавзасоб.

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