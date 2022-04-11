Міністр наголосив, що траса "Київ-Чоп" майже вся очищена.

В Україні поступово відновлюється транспортне сполучення зі звільненими або розблокованими містами.

Про це в ефірі Всеукраїнського телемарафону заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ми починаємо поступово відновлювати транспортне сполучення зі звільненими або розблокованими містами", - сказав він.

Міністр наголосив, що траса "Київ-Чоп" майже вся очищена.

"Було досить небезпечно пересуватися по цій трасі, тому що були уламки, пошкодження, багато людей там пробивали колеса. Вона більш-менш очищена. Є мостовий перехід біля Стоянки, там ми робимо тимчасовий міст. За планом, на цих вихідних ми проїзд по ньому вже відкрили. Так само в Житомирській області тимчасовий проїзд. Паралельно ми починаємо будувати постійні мости, які там були", - сказав він.

Також він додав, що сьогодні відкрито тимчасовий міст біля Ірпеня, ним можна користуватися. Так само розпочато роботи по відновленню декількох мостів в напрямку Чернігова, перший тимчасовий міст буде відкрито завтра, через два дні - ще один.

Крім того міністерство планує у п'ятницю або суботу запустити поїзд "Київ-Чернігів".

"Ми запустимо поїзд "Київ-Чернігів". За планом, це буде або п'ятниця, або субота. Там також ремонтується міст, там непроста ситуація. Протягом місяця ми відновимо сполучення "Київ-Ірпінь", відремонтуємо там два складних мости і запустимо електропотяг, який покращить сполучення Ірпеня й усіх цих міст з містом Київ", - сказав Кубраков.

Нагадаємо, у Криму громадян змушують клеїти на транспорт символи підтримки війни РФ проти України.

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