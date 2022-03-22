До них входять захисники України, які з певних причин не змогли вступити до ЗСУ чи ТрО.

В Україні зареєстровано вже понад 100добровольчих формувань, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив уповноважений президента України з питань взаємодії з громадськими об'єднаннями та добровольчими формуваннями, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки, Андрій Ляхович.

Говорячи про українські добровольчі формування, Ляхович повідомив: "На сьогоднішній день вже офіційно зареєстровано, у відповідності до закону, більше 100 добровольчих формувань".

Він пояснив, що до таких формувань може входити різна кількість людей.

"Вони не обліковуються в кількості, це не є штатні підрозділи - батальйони, роти - це є збройне формування", - сказав уповноважений.

Ляхович також нагадав, що переважно до добровольчих формувань входять особи з бойовим досвідом, які з певних причин не змогли увійти до складу Збройних сил України чи до Територіальної оборони.

"Тобто вони мали поранення у війні, яка велася з 2014 року, або за віком не проходили, чи ще з якихось причин... А до добровольчих залучаються і ведуть також бойові дії для захисту нашої держави", - пояснив уповноважений президента.

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