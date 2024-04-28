Участь лідера України - вирішена, заявив прес-секретар Путіна публічно.

"Специфічний президент специфічного режиму" - у такому тоні висловився глава прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков про лідера України Володимира Зеленського.

Він публічно сказав пропагандисту Павлу Зарубіну в коментарі, що доля Зеленського - вирішена. Таким чином Пєсков відреагував на репліки Зеленського про те, що Захід допомагає Україні зброєю, і що це хороша угода для української армії. Пєсков обурився тим, що українці захищають свою державу:

"Україна не шкодує своїх громадян, і це трагедія для народу, трагедія для країни. Спочатку вони заразили свою країну всякими націоналістичними проявами, а потім вони вже не гребують нічим... Не гребують кидати нові тисячі й тисячі людей у топку цієї війни. Мені здається, що доля Зеленського однозначно вирішена. Зовсім скоро настане момент, коли багато хто, зокрема і в Україні, поставить під сумнів його легітимність".

Пєсков спрогнозував, що незабаром Зеленському доведеться виправдовуватися за свої рішення. Але для Росії головне - продовжити воювати з Україною, акцентував Пєсков. "Тут для нас головне - ми повинні продовжити "спеціальну військову операцію", убезпечити себе", - оголосив він.

Росія незадоволена голосуванням США про допомогу Україні

Зазначимо, серед політичного керівництва Росії лунає критика у зв'язку з рішенням Палати представників США схвалити законопроєкт про військову та фінансову допомогу Україні (голосування було 20 квітня). Крім Пєскова, словесні "шпильки" на адресу Заходу й України озвучував заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв - ще один політичний прихильник режиму Путіна.

Він також говорив, що мета Заходу - максимальна кількість жертв війни. Останню, як люблять замовчувати в Росії, розв'язала сама Москва. Медведєв назвав 61 млрд від США Україні "кривавими доларами" і заявив, що правда і сила - за Росією.

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