В результаті падіння - неподалік від житлових будинків - сталася пожежа.

Російська система ППО погано спрацювала на помічену в небі загрозу. Ракета впала за кілька метрів від місця запуску.

Про це повідомляє InformNapalm.

Подія трапилася в окупованому Алчевську.

На опублікованих відео видно, як російські війська запускають ракету в повітря, щоб перехопити ворожий "приліт", але буквально через хвилину ракета падає туди ж, звідки запускалася.

У небі, за лічені секунди до того, як ракета повернулася на позиції окупантів, утворився яскравий спалах.

В результаті падіння - неподалік від житлових будинків - сталася пожежа.

Журналісти також відзначають, що у росіян і раніше були проблеми із запуском ракет.

Так, напередодні схожий інцидент стався в Бєлгороді. Тоді, на Білгород впав "Іскандер", що призначався для українських міст.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька і виході до Лисичанська. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Луганщині окупанти намагаються встановити контроль над Гірським і вже зайняли Миколаївку. Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки ЗСУ жорстко придушили.

Українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали противнику втрат і змусили відступити.

Під Харковом противник обстрілює раніше звільнені села, намагається утримати займані рубежі, щоб не дати ЗСУ вийти до кордону.

За даними Міноборони, ЗСУ зараз здійснюють маневрову оборону на Донбасі, бо у ворога вогнева перевага. Українські захисники роблять все, щоб не допустити оточення російськими силами.

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