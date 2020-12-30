Обставини смерті бійця з Вінниці уточнюються.

На Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил у вівторок, 29 грудня, загинув військовослужбовець Вадим Єфременюк з Вінниці.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

Обставини смерті бійця 1988 року народження уточнюються.

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"Вадим Єфременюк не був одружений, у бійця залишились батьки, двоє братів та сестра. Дата та місце поховання уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Загалом за час проведення АТО/ООС на Донбасі загинули 161 мешканець Вінниччини, померли від ран і хвороб 75 учасників бойових дій, безвісти зникли - 2.

Ситуація на Донбасі

За даними штабу ООС, протягом 29 грудня проросійські найманці сім разів порушили режим тиші: усі обстріли лунали у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". У командувані запевняли, шо втрат у лавах ЗСУ за добу немає.

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Автор: Юрій Годован