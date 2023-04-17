Потрібно ідентифікувати осіб, які зізналися у злочинах, зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

В'язні із ПВК "Вагнер", які зізналися у вбивствах українських дітей у Бахмуті та Соледарі, мають бути ідентифіковані, і винні за ці воєнні злочини російські окупанти мають бути покарані.

Про це написав у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. "Один із них розповідає, що вистрілив дівчині п'яти-шести років у голову. За його словами - "вагнерівцям" віддали наказ знищити всіх - чоловіків, жінок, пенсіонерів і навіть дітей. Ці слова мають бути зафіксовані та перевірені, а особи, що розповідають їх - ідентифіковані", - наголошує Лубінець.

Він зазначає, що у разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей, потрібно вжити всі необхідні заходи реагування і за воєнні злочини на території України, винні мають бути справедливо покарані.

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"Тільки за офіційними даними через війну в Україні загинуло 470 дітей, 407 - зниклі безвісти, 19 384 дитини - депортовані країною-агресором. Проте ми розуміємо, що ці цифри можуть бути набагато більшими", - повідомив Лубінець.

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Як відомо в інтерв'ю один з командир "вагнерівського" підрозділу Азамат Улдаров зізнався у вбивстві дітей, цивільних людей, зазначивши, що це робив за наказом керівництва, зокрема, і власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Він розповів, що в одному з підвалів Бахмута було десь 300-400 людей, зокрема, десь 40 дітей. Найманець зазначив, що вони зайшли групою, і жодної людини не випустили, бо була команда на знищення всіх. Він розповідає, що це був підвал великого будинку, дев'ятиповерхівки. Улдаров стверджує, що саме Пригожина наказав вбивати всіх, нікого в полон не брати. При цьому зазначає, що це сталося 18 березня.

Крім того, один із зеків з ПВК - Олексій Савічев - заявив, що у цьому ж місті по-звірячому стратив 10 неповнолітніх.

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