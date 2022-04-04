Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.

3 березня зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління).

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Поки весь світ співчуває Україні через масові вбивства під Києвом і ще думає, передавати чи ні Україні зброю для захисту неба і найдорожчого, що у нас є – життя, Повітряні Сили ЗС України роблять свою справу і нищать ворога у повітрі. 3 березня зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.

Раніше повідомлялося, що українські сили оборони влучно вдарили по БТРу окупантів.

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