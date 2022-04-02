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Українські воїни потужно знищили ворожий БТР (відео)

Віолетта Орлова

17:07, 02.04.22
2 хв. 805
ЗСУ яскраво знищили БТР окупантів / скриншот

Українські сили оборони влучно вдарили по БТРу окупантів. 

Відео з'явилося у мережі.

Українські воїни знищили бронетранспортер окупантів одним пострілом. БТР вмить спалахнув та згорів.

Кадри знищення техніки окупантів вийшли справді яскравими.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські захисники на двох танках героїчно розгромили батальйон російських десантників у Запорізькій області. У результаті атаки бійці знищили 10 ворожих танків та кілька БМД. Російські десантники втекли.

Крім того, нещодавно українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно".

Втрати Росії в Україні

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати окупаційних російських військ станом на 2 квітня становлять:

  • особового складу - 17800 осіб;
  • танків - 631 одиниця;
  • бойових броньованих машин - 1776 одиниць;
  • артилерійських систем - 317 одиниць;
  • реактивних систем залпового вогню -100 одиниць;
  • засобів протиповітряної оборони - 54 одиниці;
  • літаків -143 одиниці;
  • вертольотів - 134 одиниці;
  • автомобільної техніки - 1236 одиниць;
  • кораблів і катерів - 7 одиниць;
  • цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 76 одиниць;
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня - 87 одиниць;
  • спеціальної техніки - 24 одиниці;
  • пускових установок ОТРК / ТРК - 4 одиниці.

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