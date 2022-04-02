Українські воїни потужно знищили ворожий БТР (відео)

Удар по техніці окупантів вдалося зафіксувати.

Українські сили оборони влучно вдарили по БТРу окупантів.

Відео з'явилося у мережі.

Українські воїни знищили бронетранспортер окупантів одним пострілом. БТР вмить спалахнув та згорів.

Кадри знищення техніки окупантів вийшли справді яскравими.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські захисники на двох танках героїчно розгромили батальйон російських десантників у Запорізькій області. У результаті атаки бійці знищили 10 ворожих танків та кілька БМД. Російські десантники втекли.

Крім того, нещодавно українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно".